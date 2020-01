Drogen und Waffen sichergestellt: Zwölf Dealer in Kematen und Telfs ausgeforscht

Kematen, Telfs – Ein empfindlicher Schlag gegen die Drogenkriminalität ist der Polizei Telfs und Kematen nach umfangreichen Ermittlungen gelungen: In den vergangenen Wochen konnten zwölf Männer und Frauen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren in den beiden Gemeinden festgenommen werden.

Sie stehen im Verdacht, zwischen Oktober 2018 und Dezember 2019 größere Mengen an Suchtgift in Form von Cannabis und Kokain gewinnbringend verkauft zu haben. Bei Hausdurchsuchungen stellten die Beamten insgesamt 4,2 Kilogramm Cannabiskraut, Kokain, Bargeld in einem mittleren vierstelligen Eurobetrag, mehrere Faustfeuerwaffen, Schreckschusspistolen und andere Waffen sicher. Das sichergestellte Bargeld dürfte aus Drogenverkäufen stammen.