Neunjährige auf Schutzweg in Innsbruck von Auto erfasst

Innsbruck – Eine Neunjährige wurde am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck verletzt. Das Mädchen wollte gegen 17.20 Uhr auf einem Schutzweg die Schneeburggasse überqueren. In diesem Moment kam eine 28-jährige Innsbruckerin mit ihrem Auto angefahren und erfasste das die Schülerin.