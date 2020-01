Von Trachom bis Lepra: „Vernachlässigte" Krankheiten bedrohen 1,5 Mrd Menschen

Wien – Rund 1,5 Milliarden Menschen in 149 Staaten werden von tropischen Krankheiten bedroht, die in der westlichen Welt kaum mehr bekannt sind. An diese von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „vernachlässigte tropische Krankheiten“ (Neglected Tropical Diseases, NTDs) definierten Leiden wird am Donnerstag erstmals in einem Gedenktag erinnert, den 280 Organisationen gemeinsam ausrufen.