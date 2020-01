Schlägerei unter Jugendlichen in Innsbruck: Drei Burschen festgenommen

Die Beamten haben neben den drei Hauptverdächtigen auch weitere Jugendliche ausgeforscht, die an der Prügelei beteiligt gewesen sein sollen. Die mutmaßlichen Haupttäter sollen zudem mehr als einen Raub begangen haben. Die jungen Syrer wurden am Donnerstag festgenommen, Hausdurchsuchungen in ihren Wohnungen in Telfs und Innsbruck wurden durchgeführt. Dabei sei offensichtliches Raubgut beschlagnahmt worden, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.