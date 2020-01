SNOWLICIOUS® am Venet – Genuss auf der Spitze

Was DER GRISSEMANN und ein 430 PS starkes Prinoth-Pistenfahrzeug gemeinsam haben? Zwei Tage, an denen sie zusammen für genüssliche Momente auf 2212 Metern Seehöhe sorgen. Dort wird der Pistenbully nämlich kurzerhand zum geländegängigen Food-Truck umfunktioniert, während das Team von DER GRISSEMANN mit viel Fingerspitzengefühl und seiner Marke „Unsere Kostbarkeiten“ für echtes Tiroler Flair mitten auf der Piste sorgt. Und die Gäste? Die dürfen sich voll und ganz dem feinen Geschmack der Kreationen und der einzigartigen Stimmung dort oben am Berg hingeben.