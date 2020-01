Eisbären, Ninjas und mehr Diversität: 2020 bringt 117 neue Emojis

Innsbruck – Das Jahr 2020 wird vielfältig: Die Welt der bunten Symbole und Smileys in Textnachrichten wird um 117 erweitert. Das gab am Mittwoch das Unicode-Konsortium bekannt, das sozusagen den weltweiten Emoji-Standard festlegt. Im Update „Emoji 13.0“ finden unter anderem Eisbär, Bubble Tea, Ninja und grüne Paprika Einzug.

Auch heuer steht eine weitere Aufrüstung in Sachen Diversität im Vordergrund. So gibt es bald etwa Transgender-Flagge und -Symbol, geschlechtsneutrale Weihnachtsmenschen und Brautleute (Frauen in Smokings, Männer in Schleiern und geschlechtsneutrale Personen im Hochzeitsoutfit).