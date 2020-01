„Der Bergdoktor” im Einsatz: Dreharbeiten für neues Winterspecial in Ellmau

Es verspricht wieder hochdramatisch zu werden: Beim Aufstieg zur Ellmauer Halt geraten der Bergdoktor und sein Bruder Hans in einen Schneesturm. Sie retten sich in eine Berghütte. Plötzlich stürzt ein völlig unterkühlter Mann (Harald Krassnitzer) herein. Seine Bergführerin (Liliane Zillner) ist in eine Felsspalte gestürzt. Martin und Hans können sie natürlich bergen. Kaum ist die Gefahr ausgestanden, stellt sich heraus: Die junge Frau ist schwer krank, ein Stammzellenspender ist ihre einzige Hoffnung. Bei der Suche kommen lang verborgenen Familiengeheimnisse ans Licht.