Türkis-Grüne Regierungsklausur: Wenn Personalia die Dramaturgie stören

Krems – Alles läuft wie erwünscht, nach Plan – aus Sicht der Koalitionäre. Harmonie wird demonstriert am Tagungsort, kein Türkiser widerspricht einem Grünen – und vice versa. Dann läuft etwas wider die Regie. Via ZiB2 werden Personalentscheidungen von ÖVP-Frau Karoline Edtstadler publik. Kurz bevor Zuständigkeiten in der Regierung neu verteilt worden sind, hat sie, noch für Kultur zuständig, Kuratoriumsvorsitzende von Bundesmuseen abberufen. Darunter zwei Rote und ein scharfer Kritiker von ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz, der Flüchtlingskoordinator der ehemaligen rot-schwarzen Regierung Christian Konrad. An der Hotelbar wird es hektisch. Pressesprecher kommunizieren mit ihren Chefs – ob erwarteter Reaktionen wie „parteipolitische Umfärbung“. Kurz und sein Vize Werner Kogler wissen auch, dass sie tags darauf bei der Pressekonferenz mit der Causa konfrontiert werden. So ist es auch. Nach dem Motiv für diese Aktion wird gefragt – und danach, ob die Grünen, die mit Ulrike Lunacek nun die Kulturstaatssekretärin stellen, davon gewusst haben. „Natürlich war das besprochen“, sagt der Regierungschef. Im Übrigen sei das ein „üblicher Vorgang“. Mit 31. Dezember seien die Funktionsperioden beendet gewesen. Ergo sei zu befinden gewesen, wie es weitergeht. Kogler sagt, dass es „Gespräche gegeben“ habe. „Über den genauen Verlauf kann ich aber noch nichts sagen.“