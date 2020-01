FMA warnt erneut vor unseriösen Finanzanbietern

Wien - Knapp 100 Investorenwarnungen hat die österreichische Finanzmarktaufsicht 2019 abgesetzt, rund 50 Prozent mehr als im Jahr davor. Am Freitag hat die Aufsicht vor zwei weiteren unseriösen Anbietern gewarnt, davon einer mit Sitz auf den Marshall-Inseln und der andere mit Sitz im Londoner Milbank-Tower.

Per amtlicher Bekanntmachung teilte die FMA mit, dass die "Swissinv24 Ltd" nicht berechtigt ist, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen. Diese Gesellschaft darf demnach auch keinen Handel mit Finanzterminkontrakten (Futures) und ähnlichen Instrumenten betreiben.