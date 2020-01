Die Haie haben keine Chance – und die wollen sie nutzen

Innsbruck – „Keiner glaubt an uns – und das kann ich verstehen.“ Haie-Headcoach Rob Pallin gibt sich vor dem heutigen Start (19.15 Uhr) in die Qualifikationsrunde in Linz keinen Illusionen hin. „Aber ich werde positiv bleiben, wir machen weiter“, verspricht der US-Amerikaner im Wissen, dass seine Jungs bei drei Punkten Rückstand auf die Achtelfinal-Plätze schon in den „Play-off-Modus“ schalten müssen.