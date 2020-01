Brexit wird vollzogen: Österreicher bedauern EU-Austritt der Briten mehrheitlich

Brüssel – Großbritannien tritt um Mitternacht (MEZ) aus der EU aus – ein Schritt, den laut einer aktuellen Umfrage 58 Prozent der Österreicher bedauern. Nur acht Prozent befürworten ihn, 23 Prozent ist er nach eigenen Angaben „egal", wie die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) am Freitag zu der in ihrem Auftrag erstellten Umfrage mitteilte. Ein Zehntel gab keine Stellungnahme ab.

Mehr als zwei Drittel (68 Prozent) halten es demnach für „eher nicht wahrscheinlich" (42 Prozent) oder „sehr unwahrscheinlich" (26 Prozent), dass in nächster Zeit noch weitere EU-Mitgliedsländer die Europäische Union verlassen werden. 16 Prozent gaben hingegen an, dies für „sehr" (vier Prozent) oder „eher wahrscheinlich" (zwölf Prozent) zu halten. 16 Prozent antworteten „weiß nicht" oder machten keine Angabe.

„Das Brexit-Referendum vom Juni 2016 wurde von manchen bereits als Startschuss für weitere Austritte aus der EU betrachtet. Das Gegenteil ist der Fall, die Zustimmung zur Union ist in den meisten Mitgliedsländern gestiegen. So auch in Österreich, wo sich aktuell drei Viertel für die EU-Mitgliedschaft aussprechen und nur acht Prozent die Union verlassen möchten", betonte ÖGfE-Generalsekretär Paul Schmidt in einer Aussendung zu den Ergebnissen der Umfrage.