Pfand auf Einweg-Flaschen ist günstigste Variante

Wien - Um eine EU-Richtlinie zum getrennten Sammeln und Recyceln der 1,6 Millionen Getränkeflaschen aus Kunststoff erfüllen zu können, die pro Jahr in Österreich verkauft werden, ruft das Umweltministerium einen Runden Tisch ein, hieß es am Freitag. Und der Weg scheint in einer nun vorliegenden Studie vorgezeichnet: Ein Pfandsystem auf Einweg-Flaschen wäre die kostengünstigste Variante.