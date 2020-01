Kontaminiertes Wasser soll aus Fukushima ins Meer geleitet werden

Tokio – Ein japanisches Expertengremium hat der Regierung vorgeschlagen, kontaminiertes Wasser aus dem 2011 zerstörten Atomkraftwerk in Fukushima ins Meer zu leiten. Die vom Industrieministerium einberufenen Fachleute bezeichneten ihren Vorschlag in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung als „realistische Option“.