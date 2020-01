Nach dem Brexit ist vor den Verhandlungen: Das Ringen um den unmöglichen Deal

Brüssel, London – Mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU am 31. Jänner beginnt das nächste Kapitel des Scheidungsstreits. Innerhalb weniger Monate soll dann neu geordnet werden, was in 47 Jahren EU-Mitgliedschaft der Briten aufgebaut wurde. Ein Überblick, was in den Verhandlungen über die künftige Beziehung zwischen Brüssel und London zu erwarten ist: