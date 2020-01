Vorläufiges Aus für Concord Card Casinos: Vier Tirol-Standorte betroffen

Wien – Der Pokercasino-Betreiber Peter Zanoni hat am Freitag den Betrieb seiner österreichweit zwölf Concord Card Casinos eingestellt. Mit Innsbruck, Kufstein, Reutte und Ischgl sind auch vier Tirol-Standorte betroffen. Die Lizenz war bereits Ende 2019 ausgelaufen, Zanoni machte mit dem Verweis auf laufende Rechtsverfahren aber weiter. Seitdem gab es mehrere Razzien der Finanzpolizei an Concord-Standorten.

Es seien sämtliche Betriebsstätten „freiwillig geschlossen worden, um zu vermeiden, dass Gäste und auch Mitarbeiter dem unqualifizierten Druck der ihre Kompetenzen weit überschreitenden Finanzpolizei weiterhin ausgesetzt sind“, teilte die Concord-Gruppe am Freitagnachmittag in einer Aussendung mit. Man versuche „einen ungestörten Betrieb in Zukunft zu ermöglichen“.