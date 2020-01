Dreharbeiten im Brixental: Florian Silbereisen feiert die „Schlager-Hüttenparty”

Innsbruck – Hansi Hinterseer und DJ Ötzi, Marianne Rosenberg und Melissa Naschenweng, Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross: Wenn Florian Silbereisen zur „Schlager-Hüttenparty des Jahres” ruft, dann kommen sie alle. Am Samstag um 20.15 Uhr wird die Show im MDR ausgestrahlt. Zu sehen sind dann auch viele Bilder aus dem Brixental.

Bereits im Jänner war Florian Silbereisen mit seinen Party-Gästen in Brixen im Thale, Kirchberg und Westendorf unterwegs. Beim Eisstockschießen, im Iglu, auf der Piste im romantischen Kerzenschein: Die Drehorte waren so unterschiedlich wie die Künstler. Auch Thomas Anders, Matthias Reim, Andi Borg und der voXXclub waren im Tiroler Schnee unterwegs. Insgesamt werden 27 Schlagerstars in der zweieinhalbstündigen Show auftreten. (TT.com/smo)