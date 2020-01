„Bye-bye Britain": Jubel, Trennungsschmerz und Zukunftsangst

London, Brüssel – Nach 47 Jahren Mitgliedschaft ist Großbritannien seit Mitternacht kein EU-Land mehr – es hat als erstes Land in der Geschichte der europäischen Staatengemeinschaft diese verlassen. Während die britischen Austrittsbefürworter ihren Auszug aus dem EU-Parlament in Brüssel mit Dudelsack und Union Jack zelebrierten, warnten die EU-Spitzen vor Alleingängen.

Der britische Premierminister Boris Johnson gab sich entgegen seinem bisherigen Auftreten versöhnlich und versprach, sein über den EU-Austritt gespaltenes Land zu einen. Anders als die Abgeordneten der Brexit Party um Nigel Farage, die das EU-Parlament jubelnd verließen, wollte die britische Regierung den historischen Tag ganz ohne Pomp begehen. Offizielle Feiern gab es mit Blick auf die zahlreichen Brexit-Gegner im Land nicht. Demonstrationen gab es sowohl vonseiten der Brexit-Befürworter als auch der Brexit-Gegner.

Johnson: „Kein Ende, sondern ein Anfang"

In seiner im Voraus verbreiteten Ansprache an die Nation wandte sich Johnson an beide Seiten. „Unsere Aufgabe als Regierung ist es, dieses Land zusammen- und uns voranzubringen“, betonte der einstige Frontmann im Brexit-Wahlkampf. Der EU-Austritt Großbritanniens sei „kein Ende, sondern ein Anfang“. Für eine Sondersitzung seines Kabinetts am Freitag wählte Johnson den symbolträchtigen nordenglischen Ort Sunderland. In dem Wahlkreis hatte eine deutliche Mehrheit von 61 Prozent im Referendum am 23. Juni 2016 für den Brexit votiert.

EU-Spitzen sprechen von „neuer Ära“

Auf der anderen Seite nutzten die drei EU-Präsidenten den Abschied Großbritanniens für mahnende Worte. Für Europa beginne nun eine „neue Ära“, erklärten Kommissionschefin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und Parlamentspräsident David Sassoli in einer gemeinsamen Erklärung. Der EU-Austritt Großbritanniens lehre, dass Europa vor seinen Bürgern künftig „täglich seinen Mehrwert“ unter Beweis stellen müsse, sagte Michel.

Von der Leyen betonte, dass Stärke nicht in außenpolitischer „Isolation“ liege, „sondern in unserer einmaligen Union“. Die EU strebe eine gute Nachbarschaft mit Großbritannien an, betonte von der Leyen. Es sei aber auch klar, dass ein Land, das nicht mehr EU-Mitglied sei, nicht denselben Zugang zum europäischen Binnenmarkt haben könne wie ein Mitglied. Und sie forderten in Bezug auf die künftigen Beziehungen gleiche Wettbewerbsbedingungen bei Umwelt, Arbeit, Steuern und staatlichen Beihilfen ein.

Elfmonatige Übergangsphase

Mit dem vollzogenen Brexit beginnt nun bis Jahresende eine elfmonatige Übergangsphase, in der Großbritannien Mitglied der Zollunion und im EU-Binnenmarkt bleibt und in der die neuen Beziehungen ausverhandelt werden sollen.

Am Montag stellt Johnson seine Ideen für ein solches Abkommen vor. Und wie der Premier bereits durchsickern ließ, will er sein Land von der Anbindung an EU-Regeln möglichst freimachen, selbst wenn dies Handelsschranken wie Zölle bedeuten könnte.

Brexit, und nun? Wie es in den nächsten Wochen weitergeht Ab 1. Februar, also unmittelbar nach dem britischen EU-Austritt, gilt der Austrittsvertrag und damit eine Übergangsperiode bis 31. Dezember 2020, in der sich zumindest im Alltag fast nichts ändert. Am 3. Februar, also am kommenden Montag, will der britische Premierminister Boris Johnson seine Verhandlungslinie abstecken. Zugleich präsentiert EU-Chefunterhändler Michel Barnier, was er in den Gesprächen mit London erreichen will. Sein genaues Mandat bestimmen jedoch die 27 bleibenden EU-Staaten. Am 25. Februar sollen die EU-Europaminister diesen Verhandlungsauftrag beschließen. Erst dann kann Barnier offiziell starten. Ende Februar oder Anfang März beginnen die Verhandlungen der beiden Seiten. Den vom britischen "Guardian" gemeldeten Termin 3. März haben EU-Diplomaten noch nicht bestätigt. Am 18. und 19. Juni wollen die EU-Staaten bei ihrem Gipfel in Brüssel Zwischenbilanz ziehen. Kurz danach laufen zwei Fristen aus: Bis 1. Juli soll bereits ein Fischereiabkommen mit Großbritannien stehen, denn das brennt der EU besonders unter den Nägeln: Wie viel dürfen ihre Fischer noch in britischen Gewässern fangen? Ebenfalls vor dem 1. Juli müssen sich die beiden Seiten einigen, ob die Übergangsfrist um ein oder zwei Jahre oder gar nicht verlängert wird. Die EU-Seite ist dafür, weil die Verhandlungsfrist bis Jahresende sehr kurz ist. Johnson ist dagegen, weil Großbritannien noch länger sehr eng an die EU gebunden bliebe - und zwar ohne Mitspracherechte in Brüssel. Ohne Verlängerung muss aus EU-Sicht spätestens Anfang November ein Partnerschaftsabkommen stehen, damit die Ratifizierung noch vor dem Jahresende erledigt ist.

EU verliert durch Brexit außenpolitisch an Bedeutung

Das Vereinigte Königreich gehörte 47 Jahre lang der EU bzw. ihren Vorläuferorganisationen an, stand ihr aber oft sehr kritisch gegenüber. Vor allem die politische Vision einer immer engeren Union löste in London Unbehagen aus. Mit dem Abgang Großbritanniens verliert die EU auch an außenpolitischer Bedeutung. Mit den Briten verabschiedet sich ein ständiges Mitglied im UNO-Sicherheitsrat und eine schlagkräftige Militär- und Nuklearmacht aus dem Kreis der EU-Staaten.