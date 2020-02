Geländewagen erfasst Radfahrer: Vier Kinder in Australien getötet

Sydney – Bei einem schweren Verkehrsunfall in der australischen Metropole Sydney sind vier Kinder getötet worden. Ein fünftes wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Nachrichtenagentur AAP unter Berufung auf die Polizei meldete.

Ein Geländewagen habe die Kinder am Samstag erfasst, als sie in Oatlands im Nordwesten Sydneys auf Fahrräder unterwegs waren, hieß es in dem Bericht. Der Fahrer sei nach einer Atemprobe festgenommen worden. (dpa)