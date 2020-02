Nordic Combined Triple: Riiber baute Führung in Seefeld weiter aus

Seefeld – Jarl Magnus Riiber führt nach zwei von drei Tagen des Triples der nordischen Kombinierer in Seefeld überlegen. Der Norweger feierte am Samstag seinen zehnten Saisonsieg, sein Vorsprung auf Landsmann Jörgen Graabak wuchs auf 1:07 Minuten an. Dritter vor dem Schlusstag ist der Deutsche Vinzenz Geiger (1:09).