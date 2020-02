Die lieben Nachbarn: So geht Nachbarschaftshilfe heute

Es ist zwei Uhr nachts. In vier Stunden läutet der Wecker. Und die Nachbarn von nebenan denken nicht daran, die Musik etwas leiser zu machen oder die Party in ein Lokal zu verlegen oder gar zu beenden. Ganz im Gegenteil: Immer lauter stampfen die Feierwütigen mit ihren Füßen zum Beat und immer mehr Stimmen dringen vom Stiegenhaus in die Wohnung, bevor die Nachbarstür mit einem lauten Rumms ins Schloss fällt. Es reicht.