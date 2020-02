Zwei Deutsche in Vorarlberg von Lawine mitgerissen

Gargellen – Zwei deutsche Skitourengeher im Alter von 33 und 38 Jahren sind am Samstag in Gargellen in Vorarlberg (Bezirk Bludenz) von einer Lawine mitgerissen worden. Der 33-Jährige wurde dabei bis zum Kopf verschüttet, teilte die Polizei mit. Da sein 38-jähriger Bekannter aber auf den Schneemassen unverletzt zu liegen kam, konnte er seinen Freund befreien.