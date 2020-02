Tödlicher Verkehrsunfall in Innsbruck: Auto prallte gegen Ampel

Innsbruck – Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag in Innsbruck. Ein Auto mit Innsbrucker Kennzeichen war gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung Valiergasse/Langer Weg in Fahrtrichtung Norden gegen eine Ampel geprallt. Der Beifahrer überlebte den Unfall laut Polizei nicht, der Lenker erlitt schwerste Verletzungen. Über die Identität der Opfer war zunächst nichts bekannt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.