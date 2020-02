Proteste und Latino-Show mit Shakira und JLo bei Super Bowl-Halbzeit

Die kurz JLo genannte Lopez erschien auf der Spitze eines Miniatur-Nachbaus des Empire State Buildings auf der Bühne – eine Hommage an ihre Heimatstadt New York wie auch eine Anspielung auf die bekannteste Szene aus dem legendären King-Kong-Film. JLo führte auch einen sogenannten Pole Dance auf, also einen Tanz an einer Stange. Dies wiederum war eine Anspielung auf ihre Rolle in dem Film „Hustlers", in dem sie eine Striptease-Tänzerin spielt. Lopez sang unter anderem auch ihre Klassiker „Jenny From the Block“, „Waiting for Tonight“ und „Let‘s Get Loud“.