Neuer Studiengang an der FH Kufstein Tirol: Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement*

Der Bachelorstudiengang Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement* richtet sich an engagierte Interessierte, die Klimaschutz mitgestalten wollen. Nachhaltigkeits- und Mobilitäts-Konzepte, aber auch die Digitalisierung für Energie & Nachhaltigkeit spielen dabei eine bedeutende Rolle. Das Studium ist eine praxisorientierte Kombination aus Technik, Betriebswirtschaft und Management, dauert sechs Semester und wird in Vollzeit-Form angeboten. Die Studierenden erhalten ein Verständnis für die ressourcenoptimierte Erzeugung von Energie sowie die Marktmechanismen im Handel. Sie werden Fachkräfte für Umweltzertifizierungen und setzen regionale Energiekonzepte um. Auslandssemester, integrierte Praxisprojekte und Berufspraktikum runden das Studium ab - eine umfassende und zukunftsfähige Ausbildung, die im Markt dringend benötigt wird.

Die Kufsteiner Fachhochschule bietet ihren StudentInnen hervorragende Lehre, persönliche Betreuung sowie modernste Inhalte. In 24 Studiengängen bildet sie Fachkräfte aus, die weltweit gefragt sind. Alle Studierenden sammeln wertvolle Auslandserfahrung – ein ganzes Semester im Bachelor Vollzeitstudium, berufsbegleitend in einer intensiven Auslandswoche. Rund 500 Lehrende betreuen die 2.200 Studierenden persönlich und individuell. Eine weitere Besonderheit besteht in der Möglichkeit, vier Bachelor- und neun Masterstudiengänge berufsbegleitend am Wochenende zu studieren.