"Parasite" und "Jojo Rabbit" gewannen Preise der US-Drehbuchautoren

Die Verleihung der Writers Guild of America (WGA) fand Samstagabend (Ortszeit) bei zwei Veranstaltungen in New York und Los Angeles statt. Die Oscar-Mitfavoriten "1917", "Little Women" und "The Irishman" gingen damit leer aus. Quentin Tarantinos "Once Upon a Time... in Hollywood" war jedoch nicht nominiert, weil der Regisseur und Autor kein Mitglied der Autorengilde ist.

Die WGA-Awards haben eine gemischte Bilanz, was ihre Prognosekraft für die Oscar-Verleihung angeht, in den vergangenen Jahren wurden häufig andere Drehbücher als bei den wichtigsten Filmpreisen der Welt ausgezeichnet. 2019 siegten bei den WGA-Awards "Eighth Grade" und "Can You Ever Forgive Me", bei den Oscars gewannen dann "BlacKkKlansman" und "The Green Book - Eine besondere Freundschaft". Die 92. Oscar-Gala findet in der Nacht von Sonntag auf Montag in Los Angeles statt. (APA/dpa)