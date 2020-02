Verteidiger im Adler-Tor: Wenn die Not erfinderisch macht

Von Tobias Waidhofer

Kitzbühel – „In meiner Jugend war ich Goalie“, konnte Kitzbühel-Verteidiger Lukas Fredin am Tag danach schon wieder lachen. Denn am Samstagabend hatte der 21-Jährige ein Match absolviert, das er so schnell nicht mehr vergessen wird:

Weil der erkrankte Ersatzgoalie Rupert Svärd auf die Reise zum sportlich bedeutungslosen, abschließenden AHL-Grunddurchgangsspiel nach Asiago verzichtete und Stammgoalie Stefan Ridderwall in der fünften Minute einen Puck ans Kinn bekam und nicht mehr weitermachen konnte, schlug beim Spielstand von 0:0 die Torhüter-Stunde Fredins.

Dass die Wahl auf den Schweden fiel, lag aber nicht nur an dessen einschlägigen Erfahrungen zwischen den Pfosten, sondern auch an seiner Statur: „Ich und Stefan sind ungefähr gleich groß. Deshalb passte mir die Ausrüstung.“ Es war in der Folge logisch, dass der etatmäßige Feldspieler auf verlorenem Posten stand und beim 3:14 gleich vierzehnmal hinter sich greifen musste. „Es war schwierig, mein Respekt für die Torhüter ist seit Samstag noch größer.“ Und natürlich hofft auch Fredin, dass seine Kollegen Svärd und Ridderwall rechtzeitig zum Start der Qualifikationsrunde (ab 11. 2.) wieder fit werden. Und noch eines war ihm wichtig zu betonen: „Ich bin froh, nun wieder Verteidiger zu sein, weil ich glaube, dass ich auf dieser Position der Mannschaft mehr helfen kann.” Damit lehnt sich der Schwede wohl nicht allzu weit aus dem Fenster ...

Seit Samstagabend stehen auch die Gegner der Gamsstädter in der anstehenden Qualifikationsrunde fest: Mit einem Bonuspunkt im Gepäck trifft die Franzen-Truppe in der Gruppe A auf Feldkirch, Zell am See, Bregenzerwald, Steel Wings Linz und Fassa. Nur wer am Ende auf Platz eins steht, schafft den Sprung ins Play-off.

