„Trumps größtes Problem ist er selbst": Presse zu US-Vorwahlen

„Zwar ist Trump der einzige US-Präsident der jüngeren Geschichte, der es in der ganzen ersten Amtszeit nie geschafft hat, eine noch so knappe Mehrheit der Amerikaner hinter sich zu vereinen. Umgekehrt aber halten konstant etwa 43 Prozent der Bürger zu ihm – viele von ihnen beinharte Anhänger. Und doch: So viel Licht auf den Präsidenten leuchten mag, so viel Schatten umgibt ihn zugleich. (...)

Im Aufwind ist der 78-jährige Bernie Sanders, dessen werteorientierter Politikstil gut in eine Zeit passt, in der viele Wähler genug von Pragmatikern und Technokraten haben. Aber normalerweise hat jemand, der sich selbst als Sozialist bezeichnet, keine Chance auf die Präsidentschaft. Dagegen lässt sich nur eines sagen: Normalerweise wäre auch jemand wie Donald Trump nie gewählt worden."

„Die große Frage ist natürlich, wer die höheren politischen Kosten für diese Übung zu tragen hat, welche das Land nun mehr als vier Monate lang in Atem hielt. Es ist bemerkenswert, dass am Schluss die Frage, ob Trump über den Sommer heimlich 400 Millionen Dollar Militärhilfe an die Ukraine zurückhielt, um die Regierung in Kiew zu indirekter Wahlhilfe zu 'ermuntern', gar nicht mehr im Zentrum stand. Hatten das Weiße Haus und die Republikaner noch bis vor kurzem geradezu hysterisch bestritten, es sei irgendetwas Unschickliches geschehen, ging es am Ende nur noch darum, ob das Geschehene für eine Amtsenthebung reichen würde. Welche Folgen das im November bei der Präsidentenwahl hat, bleibt abzuwarten. Die Umfragen zeichnen ein durchzogenes Bild, aus dem jede Partei lichte oder düstere Prognosen erstellen kann."