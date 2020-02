Vandalismus: 66-Jährige in Innsbruck beim Sprayen erwischt

Innsbruck – Eine ungewöhnlichen "Sprayerin" fasste die Polizei in Innsbruck in der Nacht auf Montag bei einer Streiffahrt durch Innsbruck: Die Beamten erwischten eine Pensionistin beim Beschädigen fremden Eigentums.

Die 66-Jährige war gegen 1.45 Uhr in der Andreas-Hofer-Straße dabei, mit rotem Farbspray mehrere Planen eines Bauzauns zu besprühen, als just in diesem Augenblick eine Polizeistreife vorbeifuhr und die Frau auf frischer Tat ertappte. Das Motiv für die Tat ist derzeit nicht bekannt.