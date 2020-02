Quarterback-Legende Tom Brady in Werbespot: „Gehe nirgendwohin“

Miami – Selbst stand Tom Brady nicht auf dem Feld, seinen Fans hat die Quarterback-Legende beim Super Bowl aber einen gehörigen Schrecken versetzt. Während einer Werbepause beim Sieg der Kansas City Chiefs über die San Francisco 49ers war der sechsmalige NFL-Champion zu sehen, wie er in schwarz-weiß zu melodramatischer Musik alleine durch ein Stadion geht. „Sie sagen, dass alle guten Dinge enden müssen, dass die Besten wissen, wann es Zeit ist, zu gehen“, sagte Brady. Sollte der 42-Jährige so wirklich das Ende seiner unvergleichlichen Karriere verkünden?

Damit heizte Brady erneut Spekulationen an, ob er doch bei den New England Patriots verlängert. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass sein bislang einziges NFL-Team ihm einem Medienbericht zufolge einen neuen Vertrag anbietet. Die Patriots seien bereit, Brady mehr als 30 Millionen US-Dollar pro Jahr zu bezahlen, berichtete das NFL Network am Sonntag auf seiner Internetseite, ohne genaue Quellen dafür zu nennen.