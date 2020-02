Mann im Bezirk Kufstein möglicherweise mit Coronavirus infiziert

Kufstein – Der Coronavirus aus Wuhan ist offenbar in Tirol angekommen: Von einem ersten Verdachtsfall wurde am Montag berichtet. Ein Mann aus dem Bezirk Kufstein hielt sich zwischen 16. und 19. Jänner in China rund 1000 Kilometer westlich von Wuhan auf. Nach seiner Rückkehr wies er Ende Jänner grippeähnliche Symptome auf, weshalb nun eine behördliche Abklärung stattfindet.

„Mittlerweile geht es dem Mann schon wieder deutlich besser. Dennoch wurden umgehend alle notwendigen Abklärungsschritte eingeleitet“, informierte Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber in einer Aussendung. Am Sonntag wurden im Bezirkskrankenhaus Kufstein unter Einhaltung entsprechender Sicherheitsstandards Blut- und Abstrichproben entnommen, die sich bereits auf dem Weg nach Wien befinden. Dort werden sie am Virologischen Institut untersucht.

Mann häuslich isoliert, Ergebnisse sollen am Dienstag vorliegen

„Wir rechnen mit den Ergebnissen spätestens im Laufe des morgigen Tages“, so Katzgraber. In der Aussendung des Landes betont er einmal mehr: „Es gibt aktuell keinen Grund zur Beunruhigung. Es sind landesweit alle notwendigen Maßnahmen zur Vor- und Nachsorge getroffen worden. Jede Entwicklung wird vonseiten der Behörde im Auge behalten.“

Nach der medizinischen Abklärung am BKH Kufstein wurde der Mann aus dem Bezirk Kufstein vorsorglich dazu aufgefordert, sich häuslich zu isolieren: „In Absprache mit der erkrankten Person ist eine Isolation zuhause aufgrund der Lebenssituation und der bereits abklingenden Symptome möglich. Der erkrankte Mann hat sich dabei an entsprechende Verhaltens- und Hygienevorschriften zu halten. Die Ärztinnen und Ärzte sowie die Behörden sind in stetigem Austausch mit dem Mann“, so Katzgraber.

Obwohl im vorliegenden Fall eine Erkrankung am Coronavirus wenig wahrscheinlich ist – im Bereich des Aufenthaltsortes des Erkrankten ist nur eine geringe Fallzahl an Erkrankungen bekannt – werden nun vorsorglich bereits enge Kontaktpersonen identifiziert, so Katzenberger. Für Kontaktpersonen gelte generell, auf Signale des Körpers zu achten und den Gesundheitszustand im Auge zu behalten. Bei Auffälligkeiten sollte ein Arzt oder die Leitstelle Tirol telefonisch kontaktiert werden, so der Landessanitätsdirektor.

Verdachtsfälle in Österreich

In Österreich wurden mit diesem Fall am Montag zunächst sechs neue Coronavirus-Verdachtsfälle bekannt gegeben: drei in Niederösterreich, einer in der Steiermark, einer in Kärnten und der Fall in Tirol. Bei dem Fall in der Steiermark gab es gegen Mittag bereits Entwarnung. Ein Test verlief negativ, wie auf APA-Anfrage am Montag von der Landessanitätsdirektion mitgeteilt wurde. Falls doch Verdachtsfälle und gar Erkrankungen auftreten, würden Patienten mit einer Viruserkrankung in die Infektiologie des LKH Graz-West gebracht.

Das Land Kärnten teilte zu Mittag in einer Aussendung mit, dass in Villach ein Verdachtsfall gemeldet worden war. Bei dem Betroffenen handelt es sich um einen Villacher, der am 18. Jänner aus China zurückgekehrt war und jetzt grippeähnliche Symptome hat. Am Montag soll noch ein Abstrich bei dem Mann gemacht und zur Analyse nach Wien geschickt werden. Mit einem Ergebnis ist frühestens am Dienstag zu rechnen. Der Villacher bleibt wie der betroffene Tiroler bis zur Abklärung in Heimquarantäne.

Sieben Rückkehrer negativ getestet

Die Untersuchungsergebnisse der sieben österreichischen Rückkehrer aus der Corona-Hochrisikoregion Wuhan lagen am Montag zu Mittag schließlich vor. Alle sieben wurden negativ getestet. Die sechs Erwachsenen und ein Kind zählten nicht zu den Verdachtsfällen, da sie keinerlei Symptome aufwiesen.