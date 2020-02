Tirol hat österreichweit die niedrigste Arbeitslosenquote

Bei einem prognostizierten Stand von 355.000 unselbständig Beschäftigten und 17.760 vorgemerkten Arbeitslosen betrug die Arbeitslosenquote in Tirol zum Stichtag 31.01.2020 4,8 Prozent.

Arbeitslose in den Bundesländern im Jänner 2020 mit Veränderung zum Vorjahresmonat.

„Tirol hat damit wieder einmal den größten Rückgang im Vergleich zu den anderen Bundesländern geschafft – und aktuell auch die niedrigste Arbeitslosenquote. Wir freuen uns über einen starken und stabilen Arbeitsmarkt in ganz Tirol", betonte Anton Kern, Landesgeschäftsführer des AMS Tirol. Speziell die Baubranche nutze den milden Winter und liefere starke Beschäftigungsdaten. Einziger Wermutstropfen bleibe der hohe Fachkräftebedarf in der Wirtschaft, so Kern.