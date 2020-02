Benko greift nach Globus-Warenhäusern in der Schweiz

Zürich - Der österreichische Investor Rene Benko will nach einem Medienbericht sein Warenhaus-Imperium durch einen Zukauf in der Schweiz erweitern. Die zur Migros-Gruppe gehörende Warenhaustochter Globus solle je zur Hälfte an Benkos Signa-Gruppe und an die thailändische Central Group gehen, berichtet der Tages-Anzeiger. "Kein Kommentar", sagte dazu ein Sprecher der Signa-Gruppe.

"Wie im Juni 2019 kommuniziert, suchen wir einen Verkäufer", hieß es von Globus. Gerüchte würden weder bestätigt noch dementiert.

Die Globus-Gruppe hat laut der Tageszeitung zuletzt tiefrote Zahlen geschrieben. Die Restrukturierung und der Umbau der insgesamt 48 Globus-Warenhäuser und -Filialen dürften weitere Beträge in dreistelliger Millionenhöhe verschlingen, so das Blatt.

Globus-Geschäft ist nur noch wenig wert

Tatsächlich seien die Immobilien der Knackpunkt der Globus-Transaktion. Schon das Flaggschiff an der Zürcher Bahnhofstrasse habe einen Wert zwischen 400 und 500 Millionen Franken, schreibt das Schweizer Handelsseitenportal HZ. Alle Gebäude, die ins Paket gehören, würden auf eine Summe zwischen 800 und 900 Millionen Franken taxiert. Das eigentliche Globus-Geschäft gebe es quasi für ein Handgeld dazu. Alles in allem sei laut gut informierten Kreisen knapp eine Milliarde Franke (rund 936 Millionen Euro) "aufgerufen", so die HZ.

