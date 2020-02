Benko greift nach Globus-Warenhäusern in der Schweiz

Zürich – Die thailändische Central Group kauft gemeinsam mit der Signa-Gruppe des Tiroler Investors Rene Benko die Schweizer Warenhauskette Globus und verschiedene Immobilien zu gleichen Teilen, wie das Unternehmen aus Bangkok am Dienstag erklärte. Der Kaufpreis betrage mehr als eine Milliarde Franken (937 Mio. Euro).

Der Schweizer Einzelhandelsriese Migros treibt den angekündigten Umbau mit dem Verkauf von Globus voran.

"Wie im Juni 2019 kommuniziert, suchen wir einen Verkäufer", hieß es zuvor von Globus, als die Gerüchte um den Verkauf in den vergangenen Tagen und Wochen kolportiert wurden. Die Globus-Gruppe hat laut der Tageszeitung zuletzt tiefrote Zahlen geschrieben. Die Restrukturierung und der Umbau der insgesamt 48 Globus-Warenhäuser und -Filialen dürften weitere Beträge in dreistelliger Millionenhöhe verschlingen, so das Blatt.

Globus-Geschäft ist nur noch wenig wert

Tatsächlich seien die Immobilien der Knackpunkt der Globus-Transaktion. Schon das Flaggschiff an der Zürcher Bahnhofstrasse habe einen Wert zwischen 400 und 500 Millionen Franken, schreibt das Schweizer Handelsseitenportal HZ. Alle Gebäude, die ins Paket gehören, würden auf eine Summe zwischen 800 und 900 Millionen Franken taxiert. Das eigentliche Globus-Geschäft gebe es quasi für ein Handgeld dazu. Alles in allem sei laut gut informierten Kreisen knapp eine Milliarde Franke (rund 936 Millionen Euro) "aufgerufen", so die HZ.