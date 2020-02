Weltranglisten-Jagd von Thiem auf Platz drei nur aufgeschoben

Im Gegensatz zu einem Halbfinale in Buenos Aires hat der Weltranglistenvierte in der Woche darauf ebenfalls auf Sand in Rio de Janeiro keine Punkte zu verteidigen, was ihm aufgrund des 500er-Status des Events eine noch bessere Chance bietet, Federer abzufangen. Der hat zudem in der letzten Februar-Woche seinen Turniersieg in Dubai zu verteidigen, 500 Punkte stehen für ihn da auf dem Spiel. Genannt hat für diesen Hartplatz-Event auch Australian-Open-Sieger Novak Djokovic.