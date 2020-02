Land Tirol sagt illegalen Freizeitwohnsitzen den Kampf an

Innsbruck - Das Land Tirol hat ein Gesetz angekündigt, das den Gemeinden Daten von Energieversorgungsunternehmen, etwa den Strom- oder Wasserverbrauch, zugänglich machen und damit Verdachtsmomente bezüglich illegaler Freizeitwohnsitze erhärten soll. Als weiters Mittel will das Land diesbezüglich künftig vier bis fünf Kontrollorgane einsetzen. Am Mittwoch soll das Gesetz im Landtag beschlossen werden.

Den Einsatz der Kontrollorgange will man aber möglichst dezent und zielgerichtet gestalten. "Solche Kontrollen werden sicher nicht das erste Mittel im Kampf gegen illegale Freizeitwohnsitze sein", betonte der für Gemeindeagenden zuständige Landesrat Johannes Tratter (ÖVP) am Montag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Vielmehr ist es laut Tratter wünschenswert, dass Daten zum Wasser- und Stromverbrauch schon Verdachtsmomente zutage fördern. "Dann schreiben wir die betreffenden Personen zuerst einfach an", so Tratter.