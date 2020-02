Wie eine Szene aus "König der Löwen": Pavian posiert mit Löwenbaby

Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube.

Skukuza – Eine Pavianmutter hat ein Löwenbaby entführt und will es nun selber aufziehen: Diese Situation haben Touristen im südafrikanischen Krüger-Nationalpark beobachtet. "Eine Gruppe von Pavianen hatte ein kleines Löwenbaby auf einen Baum verschleppt – wir dachten zunächst, es sei tot", erklärte Kurt Schultz vom gleichnamigen Safariunternehmen der Deutschen Presse-Agentur.

Das Besondere: Die Paviane versuchten offenbar, den kleinen Löwen wie ihren eigenen Nachwuchs aufzuziehen, suchten nach Flöhen in seinem Fell und gingen demonstrativ liebevoll mit ihm um. "Es ist das erste Mal, dass ich so etwas erlebt habe", betonte Schultz. Den Vorfall hat er nach eigenen Angaben am Samstag nahe dem Skukuza-Camp auf einem Amarula-Baum beobachtet. (dpa)