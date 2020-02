Auto stieß in Schönberg mit Rettung zusammen: Beide Lenker verletzt

Schönberg – Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagvormittag in Schönberg gekommen. Eine Österreicherin wollte mit ihrem Auto vom Parklplatz eines Lebensmittelmarktes nach rechts in die Stubaitalstraße einbiegen. Dabei stieß sie mit einem Rettungauto zusammen, das gerade auf der Straße unterwegs war. Die 23-Jährige wurde dabei verletzt. Wie schwer, ist nicht bekannt. Auch der 54-jährige Lenker des Rettungswagens wurde verletzt. Er begab sich selbständig ins Krankenhaus Hall. Die Frau wurde in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)