Von den Avengers bis zu Zorro: Die Oscar-Film-Tage im ORF

Innsbruck – Anthony Hopkins und Renée Zellweger, Brad Pitt und Saoirse Ronan, Antonio Banderas und Charlize Theron – sie alle dürfen sich Hoffnungen auf einen Oscar machen. Bevor die Academy Awards am kommenden Sonntag in Los Angeles verliehen werden, zeigt der ORF Klassiker und Blockbuster von und mit den hoffungsvollen Nominierten.

Iron Man, Thor, Hulk, Captain America und die Schwarze Witwe nehmen am Mittwoch ab 20.15 Uhr in ORF 1 die Mission Weltrettung in "Marvel’s The Avengers 2 – Age of Ultron" in Angriff. Superheldin Scarlett Johansson hat am kommenden Sonntag zwei Chancen auf einen Oscar – als Konkurrentin von Zellweger und Ronan in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" für "Marriage Story" und für ihre Rolle in "Jojo Rabbit" in der Kategorie "Beste Schauspielerin in einer Nebenrolle".

Charlize Theron in "Mad Max - Fury Road". © Warner

Im Anschluss (22.30 Uhr) rasen dann Tom Hardy und Charlize Theron – 2020 nominiert als beste Hauptdarstellerin für „Bombshell – Das Ende des Schweigens“ – in „Mad Max – Fury Road“ durch eine postapokalyptische Welt. Um 0.30 Uhr gibt Antonio Banderas dann den tapferen Kämpfer für Gerechtigkeit in "Die Legende des Zorro". Der Spanier hat für seine Rolle in "Leid und Herrlichkeit“ seine erste Oscar-Nominierung bekommen.

Ein Oscar-prämierter Kult-Klassiker steht am Donnerstag um 23.05 Uhr auf dem Programm von ORF 1: Anthony Hopkins brilliert in "Das Schweigen der Lämmer" als Serienkiller Hannibal Lecter an der Seite von Jodie Foster. Für seine Darstellung von Benedikt XVI. in "Die zwei Päpste" bekam er eine Oscar-Nominierung in der Kategorie "Bester Schauspieler in einer Nebenrolle".

Schaurig-schön: Anthony Hopkins als Hannibal Lecter in "Das Schweigen der Lämmer". © ORF/Studiocanal

Gleich zwei der heuer Oscar-Nominierten waren an der Komödie "While We're Young – Gefühlt Mitte Zwanzig“ (Freitag, 0.50 Uhr, ORF 1) beteiligt: Adam Driver, der für seine Rolle in "Marriage Story" als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet werden könne. Und Regisseur Noah Baumbach, der für das Drehbuch von "Marriage Story" und in der Königskategorie "Bester Film" nominiert ist.

Quentin Tarantinos Werk "Once Upon a Time … in Hollywood" brachte sowohl Leonardo DiCaprio als auch Brad Pitt eine Oscar-Nominierung. Am kommenden Samstag sind die beiden in zwei ihrer besten Rollen direkt hintereinander in ORF 1 zu sehen. Um 20.15 Uhr kämpft sich DiCaprio als "The Revenant – Der Rückkehrer" durch die eisige Wildnis. Im Anschluss (22.35 Uhr) nimmt dann Pitt in "Inglourious Basterds" den Kampf gegen Christoph Waltz auf. Tarantino selbst hat übrigens für "Once Upon a Time … in Hollywood" in den Kategorien "Regie", "Orignaldrehbuch" und "Bester Film" Schancen auf einen Academy Award. Insgesamt ist sein Werk – inklusive Pitt und DiCaprio – zehn Mal nominiert.

Brad Pitt in "Inglourious Basterds". © ORF/Universal

Unmittelbar vor der glanzvollen Oscar-Gala zeigt ORF 1 dann noch "Gladiator" (22.25 Uhr). "Joker"-Darsteller – und großer Oscar-Favorit – Joaquin Phoenix bekommt es da mit Russel Crowe zu tun.