Starkregen in Tirol: Überschwemmungen im Tal, Lawinengefahr am Berg

Kössen, Wörgl, Spiss – Für die Jahreszeit viel zu milde Temperaturen um die zehn Grad, dazu Dauer- und Starkregen: Vor allem im Tiroler Unterland hat das Wetter am Wochenende und am Montag die Feuerwehren auf Trab gehalten. In Kössen rückten die Einsatzkräfte wegen Überflutungen in der Nacht auf Montag gleich mehrmals aus, auch in St. Johann, Wörgl und Oberndorf waren Feuerwehren damit beschäftigt, Gebäude und Straßen vor den Wassermassen zu schützen und Keller auszupumpen.