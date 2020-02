Unwetter in Tirol: Mure schloss kurzzeitig 75 Personen in Hattingberg ein

Kössen, Wörgl, Spiss – Für die Jahreszeit viel zu milde Temperaturen um die zehn Grad, dazu Dauer- und Starkregen: Das Wetter hat am Wochenende und am Montag die Tiroler Feuerwehren auf Trab gehalten.

Am Montagabend gegen 18.15 Uhr verlegte ein rund 40 Meter breite Mure die Oberdorfstraße zwischen Hatting und dem Hattingerberg. 75 Personen waren kurzzeitig eingeschlossen. „Die Freiwillige Feuerwehr Hatting konnte noch in den Abendstunden eine Notverbindung über einen Forstweg einrichten. Niemand ist mehr von der Außenwelt abgeschnitten", gab Hattings Bürgermeister Dietmar Schöpf gegen 21 Uhr Entwarnung. Die Oberdorfstraße bleibt wegen der herrschenden Gefahr eines weiteren Murenabganges aber bis voraussichtlich Dienstagmittag komplett gesperrt.

In Kössen rückten die Einsatzkräfte wegen Überflutungen in der Nacht auf Montag gleich mehrmals aus, auch in St. Johann, Wörgl und Oberndorf waren Feuerwehren damit beschäftigt, Gebäude und Straßen vor den Wassermassen zu schützen und Keller auszupumpen.