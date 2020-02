Unwetter in Tirol: Mure schloss 75 Personen in Hattingberg ein

Kössen, Wörgl, Spiss – Für die Jahreszeit viel zu milde Temperaturen um die zehn Grad, dazu Dauer- und Starkregen: Das Wetter hat am Wochenende und am Montag die Tiroler Feuerwehren auf Trab gehalten. Am Montagabend gegen 18.15 Uhr verlegte ein rund 40 Meter breiter Mure die Oberdorfstraße zwischen Hatting und dem Hattingerberg. 75 Personen waren kurzzeitig eingeschlossen. Die Freiwillige Feuerwehr Hatting richtete noch in den Abendstunden eine Notverbindung über einen Forstweg ein. Die Straße bleibt wegen der herrschenden Gefahr eines weiteren Murenabganges bis voraussichtlich Dienstagmittag komplett gesperrt.

In Kössen rückten die Einsatzkräfte wegen Überflutungen in der Nacht auf Montag gleich mehrmals aus, auch in St. Johann, Wörgl und Oberndorf waren Feuerwehren damit beschäftigt, Gebäude und Straßen vor den Wassermassen zu schützen und Keller auszupumpen.

In Kössen wurden Felder, Straßen und Gebäude überflutet, die Feuerwehren standen seit Sonntagnacht im Dauereinsatz. © ZOOM.TIROL

📽 Video | Angespannte Hochwassersituation in Kössen

Aber nicht nur in den Bezirken Kufstein und Kitzbühel, sondern auch in Imst, Reutte und Landeck gab es Alarmierungen aufgrund der Hochwassersituation. So standen laut Auskunft der Leitstelle Tirol gegen 15 Uhr rund 20 Feuerwehren im Land zeitgleich im Hochwassereinsatz, auf den Tag gerechnet wickelte die Leitstelle dutzende hochwasserbedingte Einsätze ab.

„Bäche und Flüsse weisen dieser Tage eine höhere Wasserführung auf“, sagt Landesgeologe Thomas Fiegl. Ernsthafte Sorgen müsse man sich zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht machen. „Wir behalten die Lage aber im Auge und warten ab, wie es sich entwickelt“, sagt Fiegl. Für Entspannung könnte der für Mitte der Woche angekündigte Temperatursturz sorgen, der den Regen in Schneefall umwandelt und damit die Gewässer entlastet.

Auch in Wörgl waren die Feuerwehren im Einsatz und mussten etwa das Schulzentrum vor dem Hochwasser schützen. © zoom.tirol

Bisher haben die äußerst milden Temperaturen allerdings zur Folge, dass im Gebirge die Lawinengfahr deutlich gestiegen ist. „Anhaltender Regen bis über 2000 Metern Seehöhe lässt die Festigkeit der Schneedecke schwinden“, erklärt Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndiensts Tirol. Zugleich werde die Belastung der Schneedecke erhöht. Wegen Lawinengefahr wurde aus Sicherheitsgründen am Montag die L348 Spisser Straße zwischen Pfunds-Kajetansbrücke und der Zollstelle Spiss für den gesamten Verkehr vorsorglich gesperrt. Am Dienstagvormittag wird die Lawinenkommission der Gemeinde Spiss die Situation neu beurteilen. Wegen einer zeitgleichen Lawinensperre der Samnaunerstraße zwischen Vinadi (Schweiz) und der Staatsgrenze Schweiz-Österreich ist die Gemeinde Spiss auch über diese Verkehrsverbindung derzeit nicht erreichbar.