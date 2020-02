Innsbruck – Mehr als 1000 Euro hat ein 46-jähriger Iraner, der in Innsbruck wohnt, kürzlich an Betrüger verloren. Am 22. Jänner trat er über eine Onlineseite mit einem vermeintlichen Autoverkäufer in Kontakt. Nachdem er eine Anzahlung auf ein ausländisches Konto überwiesen hatte, brach der Kontakt mit dem Verkäufer ab. Da dieser nicht mehr erreichbar war, erstattete der 46-Jährige Anzeige bei der Polizei. (TT.com)