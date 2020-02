Neustift im Stubaital – In die Klinik Innsbruck musste am Montagabend eine 19-Jährige aus Neustift im Stubaital eingeliefert werden. Sie hatte gegen 17.15 Uhr auf der B 183 in Kampl einen Schutzweg überquert. Dabei übersah ein 24-jähriger niederländischer Autofahrer die junge Frau und erasste sie frontal. (TT.com)