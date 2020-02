Keiner meldet sich: Wettbewerb zur Krokodil-Rettung abgesagt

Jakarta – Bei einem Wettbewerb in Indonesien hat sich niemand getraut, ein Krokodil von einem Reifen um den Hals zu befreien. Keiner sei interessiert gewesen, also habe man das Ganze beendet, sagte der regionale Naturschutz-Chef Hasmuni Hasmar am Dienstag. Das Salzwasserkrokodil soll schon seit drei Jahren in Nöten ein. Es wird befürchtet, dass das Tier durch den Motorradreifen ersticken könnte. Bislang waren die Versuche, dem Reptil zu helfen, vergeblich.