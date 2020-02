Coronavirus in Tirol: Zwei weitere Verdachtsfälle im Bezirk Kufstein

Kufstein, Innsbruck – Während die Testergebnisse für den am Montag bekannt gewordenen Coronavirus-Verdachtsfall im Bezirk Kufstein für heute erwartet werden, wurden zwei weitere Verdachtsfälle aus dem Bezirk Kufstein gemeldet. „Beide Personen klagten infolge der Rückkehr von einer – nicht zusammenhängenden – Chinareise über Erkältungs- bzw. grippeähnlichen Symptome", informiert Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber in einer Aussendung des Landes.

Am Bezirkskrankenhaus Kufstein seien wieder Blut- und Abstrichproben entnommen worden, wie beim gestrigen Fall werden sie in Wien untersucht. Beide Personen sind derzeit häuslich isoliert. Weiterhin gebe es keinen Grund zur Beunruhigung, hebt Katzgraber hervor.

In beiden neuen Fällen ist die Wahrscheinlichkeit – nicht zuletzt aufgrund der geringen Fallzahlen an Coronavirus-Erkrankungen in den bereisten Provinzen Jiangxi und Sichuan – wiederum wenig wahrscheinlich. Endgültig Aufschluss sollen die Testergebnisse bringen, die am Mittwoch vorliegen werden. (TT.com)