Tiroler Krismayr neuer Sprungtrainer in Finnland

Lahti - Das finnische Team der Nordischen Kombinierer hat angesichts der Schwäche im Springen den Tiroler Falko Krismayr als neuen Coach verpflichtet. Der 40-Jährige war bis 2015 mehrere Jahre lang Sprungtrainer bei den ÖSV-Kombinierern gewesen, nun nahm er kurzfristig ein Angebot aus Finnland an. Dort ist seit dieser Saison der Ex-Skisprung-Weltcupsieger Janne Ahonen für das (Anzug-)Material zuständig.

Krismayr steigt laut finnischem Skiverband bereits am Donnerstag bei einem Trainingskurs in Lahti ein. Der bisherige Coach Jarkko Saapunki wird sich weiter um die Nummer 1, Ilkka Herola, kümmern, drang beim restlichen Team aber mit seinen Methoden nicht durch. "Unser Coaching-Team hat keine Lösungen gefunden, ich hoffe, dass die Athleten offen für die neuen Ideen Falkos sind", sagte Saapunki. Krismayr hatte sich zuletzt als Life-Coach selbständig gemacht, nahm aber nun nach einigen Jahren wieder einen Trainerjob an.