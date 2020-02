Coronavirus: Traditionelle chinesische Medizin soll helfen

Doch die chinesische Führung versucht, die traditionelle chinesische Medizin in ihren Kampf gegen das Virus einzubeziehen. So wurden vergangene Woche auch TCM-Heilpraktiker nach Wuhan geschickt, um das medizinische Personal in der am stärksten betroffenen Stadt zu unterstützen. Wissenschafter der staatlichen Akademie erforschen gerade, ob pflanzliche Auszüge des Japan-Knöterichs Symptome lindern können.