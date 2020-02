"Tiefe Schützengräben": Presse zu Post-Brexit-Gesprächen

Internationale Pressekommentare befassen sich am Dienstag mit den bevorstehenden Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über die künftigen Beziehungen nach dem Brexit.

"Noch haben die Verhandlungen nicht begonnen, aber sie scheinen bereits zum Scheitern verurteilt. Niemand erwartet, dass die Gespräche zwischen London und Brüssel über ein Handelsabkommen ein Honigschlecken werden. Aber bereits drei Tage nach dem Brexit ziehen sich beide Lager in tiefe Schützengräben zurück. (...)

Auf jeden Fall zeigt dieses Einläuten, dass ein ambitiöses Handelsabkommen keineswegs in Reichweite liegt. Und die Zeit ist extrem kurz. Wenn der britische Premierminister nicht vor dem 1. Juli um eine Verlängerung bittet - was er im Moment nicht beabsichtigt -, sollte bis Ende des Jahres 'etwas' auf dem Tisch liegen. Ein weiterer Aufschub - wie beim Brexit - ist rechtlich nicht möglich. Dieses Mal tickt die Uhr wirklich."

"Wenn ein beidseits nützliches Handelsabkommen scheitert, dann hat das auch für die EU negative Konsequenzen: Der Handel wird auch für die Mitgliedsländer beeinträchtigt werden. Die Kooperationsbereitschaft der Briten wird auf anderen Feldern, etwa in der Verteidigungspolitik, der Außenpolitik oder der Forschung, leiden, zum Schaden der EU. Will die EU das Vereinigte Königreich durch eine harte Verhandlungspolitik tatsächlich in diese Ecke treiben? Manche Anzeichen deuten darauf hin. (...)