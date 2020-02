109 illegale Glücksspielgeräte in Tirol aus dem Verkehr gezogen

Innsbruck – Die im Mai 2019 eigens gegründete Ermittlungsgruppe der Bezirkshauptmannschaften in Tirol und der Landespolizeidirektion gegen das illegale kleine Glücksspiel hat im Zeitraum von 1. Juni bis 31. Dezember 109 Geräte behördlich versiegelt oder beschlagnahmt. Insgesamt seien 448 Kontrollen in 259 Lokalen durchgeführt worden. Dabei ist es außerdem zu sieben Betriebsschließungen gekommen.

Das illegale Glücksspiel beschäftige die Polizei in Tirol schon sehr lange, meinte Landespolizeidirektor Edelbert Kohler am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Während es früher aber aufgrund der Gesetze schwer gewesen sei, den illegalen Machenschaften Einhalt zu gebieten, habe sich die gesetzliche Lage mittlerweile geändert, so Kohler. Inzwischen seien die klassischen Glücksspielautomaten "im Wesentlichen" verschwunden und die Polizei konnte ihre Bemühungen gegen das illegale kleine Glücksspiel über den Ballungsraum Innsbruck ausweiten.