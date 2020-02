Mehrere Einbrüche in Geschäfte und Hotels in Tirol

Flaurling, St. Jakob am Arlberg, Kitzbühel – Insgesamt vier Einbrüche in den vergangenen zwei Nächten beschäftigen derzeit die Tiroler Polizei.

Zwischen Sonntagfrüh und Montagmorgen brachen Unbekannte die Türe eines Geschäfts in Flaurling auf. Er durchsuchte die Räumlichkeiten. Aus einem versperrten Regal entwendete er eine Handkasse, in der sich Wechselgeld befand. Der Schaden liegt bei mehr als 1000 Euro.

Zwei benachbarte Gasthäuser wurden in der Nacht auf Dienstag in St. Jakob am Arlberg von Einbrechern heimgesucht. In einem brachen sie die Tür zum Büro auf. Außer des Geldes aus der Trinkgeldkasse – laut Polizei ein niedriger dreistelliger Betrag – ließen sie nichts mitgehen. Im zweiten Hotel brachen sie hingegen einen verbauten Metalltresor auf. Hier erbeuteten sie einige tausend Euro.